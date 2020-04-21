Dünyayı saran korona virüs tehlikesinden dolayı futbola verilen arada futbolcular evde değişik aktiviteler gerçekleştiriyor. Liverpool'un Hırvat futbolcusu Dejan Lovren de oğlu ile futbol oynadığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 30 yaşındaki futbolcu, oğluna yaptığı kayarak müdahale için, "VAR, sarı kart ihtimali üzerine kontrol yapıyor" notunu yazdı.

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