DEİK'ten yapılan açıklama göre, Türkiye ile BAE arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK, 2022 yılı içinde 4 hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacak.
DEİK, Dubai'deki ilk sektör buluşmasını "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.
30 Mart'ta Dubai'de yapılacak "Yuvarlak Masa Toplantısı" kapsamında iki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek. DEİK ile BAE Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek toplantıda; konut, turistik tesis, havalimanı, demir yolu, kara yolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni iş birliği fırsatları ele alınacak.
"DUBAİ'DEKİ DEV PROJE SAHİPLERİ, MÜTEAHHİTLİK VE ALTYAPI ALANINDAKİ GÜÇLÜ KASLARIMIZDAN FAYDALANMAK İSTİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, Kasım 2021'de Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla düzenledikleri Türkiye-BAE İş Forumu'nda ve sonrasındaki yuvarlak masa toplantısında yaptıkları görüşmelerle iş birliklerini hangi alanlarda yoğunlaştırabileceklerini konuştuklarını, ardından BAE'deki karşı kanat kuruluşun başkanıyla İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.
Olpak, şunları kaydetti:
"Özellikle ve öncelikle bizim güçlü olduğumuz müteahhitlik ve altyapı alanında bizimle iş birliği yapmak istediklerini söylediler. Projeleri için bizim bu alanlarındaki güçlü kaslarımızdan faydalanmak istediklerini dile getirdiler.
Bu yılın Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette yuvarlak masa toplantısında bu konu gündeme geldi. Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK olarak, çalışmalarımızı hızlandırdık ve odaklanmış bir konuda güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşündüğümüz, çok özel bir toplantı planladık. Ülkemizin önde gelen 25 civarındaki müteahhitlik ve altyapı firmasını Dubai'deki 30 civarında dev proje sahibi firma ve kurumla birebir görüştüreceğiz. Bu toplantı, gerçekten özel ve odaklanılmış bir görüşme trafiğine sahne olacak. Bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenen Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün bu toplantı sonrası da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz."
Verilen bilgiye göre, 30 Mart'ta Dubai'de düzenlenecek "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile başlayacak seri kapsamında, yıl içinde karşılıklı ticareti arttırmaya yönelik ticari toplantıların yanı sıra spesifik sektör bazlı olarak 4 ayrı iş dünyası buluşması daha gerçekleştirilecek.
İlk olarak "inşaat ve müteahhitlik" sektörü için bir araya gelecek Türkiye ile BAE iş dünyası temsilcileri, sonraki aylarda sırasıyla "dijital teknolojiler, Türkiye'deki yatırım alanları, katılım bankacılığı ve 3. ülkelerde iş birliği" alanlarında düzenlenecek ticari diplomasi etkinlerinde karşılıklı ticaret fırsatlarını masaya yatıracak. Bunların yanı sıra yakın dönemde BAE iş dünyasının Türkiye'de ilgilendiği öncelikli alanlar olan enerji, sağlık, gıda ve tarım da gündemdeki sektörler olacak.
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