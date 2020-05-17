"20 Mayıs'ta 31 ülkeye kapılar açılıyor"

Dr. Servet Terziler, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde, sağlık turizmi kapsamında 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceğinin Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildiğini hatırlattı.
Devletin aldığı kararı tek taraflı değerlendirmemesi gerektiğini belirten Terziler, "Bu karar sağlıkta dünya markası olduğumuzun ispatı ve yabancıların da Türkiye’ye sağlıkta duyduğu güvenin bir göstergesi. Ayrıca, yabancıların da sağlık turizmi özelinde Türkiye’ye ihtiyacı olduğunun açık bir göstergesi. Sağlık alanında yapılan yatırımları virüse kurban vermemiş oluyoruz. Sağlık alt yapımız, hekim kalitemiz ve tedavilerde dünya ile yarışır halde olmamız bu güveni sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
Terziler, “Normalleşme adım adım gerçekleşecek. Önce şehirlerde ve ülkelerde normalleşmenin başlayacağını göreceğiz. Ardından uluslararası sistemin çarkları yeniden işleyecek. Ülkemizdeki uçuş trafiğinin yüzde 25’inin normale dönmesi 10’uncu aydan itibaren başlayacak gibi duruyor. 2020, bir anlamda Kovid-19’u yönetme yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık turizminin Türkiye’nin önemli döviz girdi kalemlerinden biri olduğunu belirten Terziler, salgın öncesinde sadece saç ekimi ekonomisinin 1 milyar doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu hatırlattı.
Terziler, "Sağlık turizminin de normalleşmesiyle saç ekimi sektörünün yıl sonuna doğru adım adım 2019 rakamlarına döneceğini öngörüyorum. Bu süreci en az zararla atlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Tedbirimizi alıp bu süreci evimizde geçirirsek, yılın ikinci yarısında sosyal hayat ve ekonomik göstergeler normale döner.” ifadelerini kullandı.
20 MAYIS'TAN İTİBAREN HASTA KABULÜ BAŞLAYACAK
Açıklamada verilen bilgiye göre, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında 20 Mayıs’tan itibaren hasta kabulü başlayacak.
Söz konusu tarihten itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelecek hastalar Türkiye’de tedavi olabilecek.
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