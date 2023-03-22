Deichmann 3.0 Mağaza Konsepti!

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Deichmann Türkiye Ceo’su Atilla Özkul “Yenilenen 3.0 Mağaza Konseptini” paylaştı

DEICHMANN Türkiye Ceo’su Atilla Özkul açıkladı: “Yenilenen mağaza konseptlerimizle fark yaratıyoruz”

Taksim İstiklal, Mall of İstanbul, MarkAntalya, Trabzon Forum, İzmir Westpark DEICHMANN mağazaları

“3.0 yeni konsept” mimari ile yenilenerek müşterilerin hizmetine açıldı.

Ceo Atilla Özkul: “DEICHMANN “3.0 konsepti” ile yenilenen mağazalarımızda modern tasarım ile müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Mağazalarımız şık mimarisi ve genişlik hissi yaratan açık tavan konsepti sayesinde yeni ve modern bir görünüme kavuşurken son trendleri de yakalıyor.” dedi.

Fashion ve tarz yaratan ayakkabı modelleri mağazalarda özel konsept ve bölümlerde yer alıyor.

Ayrıca, geniş bir alana sahip özel marka spor bölümleri ile dikkat çeken mağazalar Nike, adidas, Puma, Fila, Champion ve daha bir çok seçkin marka spor modellerle de müşterilerin karşısına çıkıyor.

Ceo Atilla Özkul: “2023 yılı ve sonrası için yeni mağaza açılışları ve renove edilen tüm mağazalarımız için önemli bir yatırım bütçesi ayırdık. Yeni açılacak ve renove edilecek olan Türkiye’deki tüm DEICHMANN mağazalarımız yine aynı konsept çizgisinde ; şık mimarisi, konfor ve tarz yaratan modern mağaza tasarımı ile müşterilerimizin hizmet ve beğenisine sunulacak. “ diye belirtti.

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