Tehditle evlenmek zorunda kaldı

09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de yaşayan Tuğçe Aras A., yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanıştı.
Sevgili olduktan 9 ay sonra A.A., genç kıza sürekli şiddet ve psikolojik baskı uygulamaya başladı. Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla'da A.A.'ya söyleyince, hayatını kabusa çeviren süreç de başladı.
Genç kadının ayrılık kararını duyan A.A., arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş etti, çadırda bulunan Tuğçe'nin yüzü saçmalarla parçalandı.
15 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZÜNÜ HİSSETMEZ OLDU
Olayın yaşandığı dağlık alanda yüzü parçalanan Tuğçe, A.A. tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saldırgan olayın kaza olduğunu söyleyip hastaneden ayrıldı. Genç kız ise çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kabusa döndü.
TEHDİTLE EVLENMEK ZORUNDA KALDI
Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., yargılandığı davada kaza sonucu silahın ateş aldığını savundu. Önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu gelişmenin üzerine genç kız, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Ancak şiddet ve psikolojik baskı bitmedi.
Maruz kaldığı eziyete daha fazla dayanamayan Tuğçe, boşanma davası açtı. Bunu yanı sıra hayatının karartan silahlı saldırıyla ilgili verdiği hukuk mücadelesini sürdürdü. Tuğçe, avukatı Sibel Önder'in girişimiyle A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tekrar dava açılmasını sağladı.
FOTOĞRAFLAR DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Bu arada, Tuğçe Aras A.'nın olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Boşanma davası süren Tuğçe Aras A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.
Tuğçe'nin mücadelesinde ona en büyük desteği veren avukatı Sibel Önder de "Genç bir kızın hayatı kabusa çevrildi. Bunu yapana iki yılın sonunda dava açıldı. Tuğçe'nin yüzünün geldiği hal, yaşanan şiddetle ilgili her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın cezalandırılması için örnek bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.
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