Dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı tekme-tokat dövdü

DHA

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir gencin, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyaya yüklenen görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu. Aladağ ilçesi Meydan Yaylası'nda iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini tekme ve tokat dövmeye başladı.

Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyaya yüklendi. Darp anlarının görüntüleri çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.