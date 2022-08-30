Dehşete düşürdü! Emekli öğretmenden köpeğe işkence

DHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Hamzabey köyü yolunda dün gece, R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi.

Bolu'da, köpeğini aracına bağlayıp sürükleyerek götürerek yaralanmasına neden olan emekli öğretmen R.B.'ye 2 bin 43 lira ceza uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.