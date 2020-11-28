Berra'yı 100 saçmayla yaralamışlardı! İşte verilen ceza!

Mersin'de, geçen yıl 29 Kasım günü Tarsus ilçesindeki Şehitlertepesi Mahallesi'nde bir marketin önünde, Nevzat Köse (40),4 yaşındaki kızı Berra'yı kreşten alıp, eşinin çalıştığı iş yerine doğru yürümeye başladı. Ancak bu sırada yoldan geçen motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti.
MAGANDALARA CEZA YAĞDI
İHA'da yer alan habere göre Berra, hastanede tedaviye alınırken, motosikletli magandalar Ünal Murat Çelebi (24) ve Ahmet Duran Köşkeroğlu (22),polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, tutuklandı. Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yapılan yargılamada Ünal Murat Çelebi 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"KAMYON TEKERİ PATLADI SANDIM"
Baba Nevzat Köse, faillerin gereken cezayı aldığını Türk adaletine teşekkür ettiğini söyledi. Baba Köse olayı şöyle anlattı: “Bundan 1 sene önce kızımla saldırıya uğradık. O gün çocuğumu belediye kreşinden aldım. Beraber çalıştığım arkadaşları bıraktım.
Eşimin iş yerine gitmek istedik. Arabadan indikten hemen sonra arkada bir patlama sesi duyduk, kamyon tekeri patladı sandım. Etrafıma baktığım bir şey göremedim. Bir iki adım attıktan sonra sıcaklık hissettim.
"KIZIMI KUCAĞIMA ALDIM ELİM KAN OLDU"
Elimi attım saçma attıklarını hissettim, kaldırıma çıktı. Biraz yürürdük, bacağımda yanma hissettim. Toplanma oldu, çocuğu kucağıma alınca elimde kan izini gördüm. Sırtına gelmiş, fark edemedik. Çocuğumun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. Sırtında 100'e yakın saçma vardı. Adalete teşekkür ediyorum.”
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