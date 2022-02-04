Dehşet saçan parfüm satıcıları gözaltında

DHA

İstiklal Caddesi'nde önceki akşam yaşanan olayda parfüm satıcıları bir turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi parçalamıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler üç zanlının kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. isimli zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.