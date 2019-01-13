Olay, gece saatlerinde Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığını görenler, durumu bina sakinlerine anlattı. DHA'nın haberine göre; kutuyu açan bina sakinleri, parçalanmış erkek cesedi görünce polise haber verdi.

İhbarla gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından parçalanmış 50-55 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkeğe ait cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanığı Muhammed Yaka, karton kutuyu gördükleri gibi, bina sakinlerine haber verdiğini ifade ederek, "Kapının önünde karton vardı. Kartonun içinde artık ne varsa bilmiyordum. Sonra biz 4'üncü kata ekmeği verdik geldik. Ceset olduğunu anlamadık. Millet bağırdı çağırdı. Baktık ceset olduğunu anladık" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.