Dehşet! Karısını ağır yaraladı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan Ceylan B. (36), ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçedeki Viyan Veske 2 Apartmanı'nda meydana geldi. Ceylan B. ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ceylan B., eşi tarafından bıçakla yaralandı. Ceylan B., kendini evden dışarı atıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceylan B., yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.