Dehşet! Görme engelli adamı tekme tokat dövdü

Ataşehir'de görme engelli Kenan Baş, tanımadığı biri tarafından tekme tokat darbedildi. Aldığı darbelerle yere yığılan Baş, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken, saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.
İddialara göre Kenan Baş (36), yıllar önce geçirdiği ameliyat sonrasında yapılan yanlış tedavi nedeniyle görme yetisini kaybetti.
DHA'nın haberine göre Ataşehir'de ev olarak kullandığı bir dükkanda yaşayan Baş, 12 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında ekmek ve çekirdek almak için dışarı çıktı.
Yaşadığı yerin yakınındaki fırına giderken Baş'ın koluna tanımadığı biri girdi. Daha sonra tanımadığı kişi, Baş'ı rahatsız ederek takip etmeye başladı.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Fırının ardından bakkala giren Baş, aldığı ürünün parasını verirken, biraz önce kendisini takip eden kişi de içeri girdi. Kenan Baş'a, aldığı ürünleri poşete koyarak bakkaldan ayrılacağı sırada, tanımadığı kişi tekme ve tokatla saldırdı.
Bakkaldakilerin müdahalesine rağmen saldırgan Baş'a tekme atmaya devam etti. Bu sırada 36 yaşındaki Kenan Baş aldığı darbelerle yere düştü. Bir süre sonra bakkalın sahibi ve müşteriler, alkollü olduğu iddia edilen saldırganı durdurarak dışarı çıkardı. Tanımadığı kişi tarafından darbedilen Baş, saldırgandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.
"CAN GÜVENLİĞİM YOK"
Şikayetini geri alması için tehdit edildiğini söyleyen Kenan Baş "Fırından ekmeğimi aldıktan sonra bakkala gittim. Bakkaldan bir çekirdek alıp tekrar evime dönecektim. O esnada saldırıya uğradım. Bakkalın içerisindeki insanlar ayırmaya başladı. Polis, yarım saat sonra geldi. Suç duyurusunda bulunduk. Serbest kaldı. Mahkeme hala devam ediyor ama şikayetimi geri almam için tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Ne yapmam lazım? Kime başvuracağım? Adalet olmuş olsaydı o saldırganı bırakmazlardı" diye konuştu.
"KESİNLİKLE TANIMIYORUM, NİYE SALDIRDIĞINI DA BİLMİYORUM"
Saldırganı kesinlikle tanımadığı belirten Kenan Baş, "Bir nedeni, bir sebebi yok. Alkollüymüş sözde. Alkollü olmasının arkasına sığınarak insanlara saldırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Adam direkt koluma girdi. Darbetmeye başladı. Tokat atıp yerde tekmeledi. Bakkaldakiler yardım etti" dedi.
Fırın çalışanı Üzeyir Ergen ise "Kenan Abi'yi biz yıllardır tanıyoruz. Hem komşumuz hem bir abi gibi sevdiğimiz bir. Yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gerçekten çok üzücü durum. Yani neden yapar ki bir insan bunu? Ne isteyebilir bu insandan yani görme engelli birisi" diye konuştu.
SALDIRI KAMEREDA
Görme engelli Baş'ın uğradığı tekmeli tokatlı saldırı bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bakkaldan alışveriş yapan Baş ücretini ödedikten sonra bir kişinin saldırısına uğruyor. Tekme ve tokatlarla saldırıya uğrayan Baş aldığı darbelerle yere yığılıyor. Bakkaldaki müşteriler araya girerek saldırganı uzaklaştırma çalışıyor. Bir kişi de Kenan Baş'ı yerden kaldırıyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Dehşet anları kamerada! Son dakika: Görme engelli adamı tekme tokat dövdü - Güncel haberler/dehset-gorme-engelli-adami-tekme-tokat-dovdu-3478650
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!