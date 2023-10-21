DEHB'nin yetişkinlerde sandığımızdan daha yaygın olduğu ortaya çıktı!

Ayano, "DEHB genellikle çocuklarla ilişkilidir ancak her yaş grubunu etkileyebilir" diyor.

Aslında bu kötü adlandırılmış nörogelişimsel farklılığın ortaya çıkmasının birkaç yolu vardır. Ayano ve ekibinin incelemesi, çoğu yetişkinin dikkatsiz tipte olduğunu ortaya çıkardı. Bunu daha iyi bilinen hiperaktif form ve ne birini ne de diğer semptomları daha sık göstermeyen (birleşik) tip takip eder.