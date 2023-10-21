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        Haberler Sağlık DEHB'nin yetişkinlerde sandığımızdan daha yaygın olduğu ortaya çıktı!

        DEHB'nin yetişkinlerde sandığımızdan daha yaygın olduğu ortaya çıktı!

        Yetişkin DEHB'nin küresel yaygınlığına ilişkin yeni bir tahmin, bu durumun daha önce düşünülenden daha yaygın olabileceğini düşündürmektedir. Bu muhtemelen teşhis edilen yetişkinlerde son zamanlarda görülen ve sorgulanan artışı açıklamaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:59
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        • 1

          Uluslararası bir araştırma ekibi, toplam 21 milyon katılımcının yer aldığı 57 çalışmayı inceledi ve yaklaşık 180 milyon yetişkinin muhtemelen DEHB'ye sahip olduğunu buldu.

        • 2

          Curtin Üniversitesi epidemiyologu Rosa Alati, "Yetişkinlerde DEHB'ye odaklanmak kritik bir halk sağlığı sorunudur, çünkü tedavi edilmeden bırakılması uzun vadeli sosyal, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir" diyor.

        • 3

          Ne yazık ki DEHB'li kişilerin intihar etme olasılığı genel nüfusa göre üç kat daha fazladır.

        • 4

          Yetişkin DEHB'lilerin neredeyse yarısını etkileyen kronik uykusuzluktur. Ve uyku bir kez gittiğinde, diğer tüm belirtiler elbette daha da kötüleşir.

        • 5

          Curtin Üniversitesi psikiyatristi ve epidemiyolog Getinet Ayano şöyle açıklıyor : "Yetişkinlerin büyük çoğunluğunun uygun tedaviyi almadığı gerçeğine, sınırlı ilgi, özel bakıma sınırlı erişim, teşhis zorlukları ve tedavi seçeneklerindeki farklılıklar dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulunuyor."

        • 6

          Muhtemelen birçoğumuz DEHB'nin sadece hiperaktif çocuk enkarnasyonu ve semptomların içselleştirilmiş damgalanması olduğunu düşünerek büyüdüğümüz için yetişkinlerde olabileceğine inanmak istemiyor.

        • 7

          Ayano, "DEHB genellikle çocuklarla ilişkilidir ancak her yaş grubunu etkileyebilir" diyor.

          Aslında bu kötü adlandırılmış nörogelişimsel farklılığın ortaya çıkmasının birkaç yolu vardır. Ayano ve ekibinin incelemesi, çoğu yetişkinin dikkatsiz tipte olduğunu ortaya çıkardı. Bunu daha iyi bilinen hiperaktif form ve ne birini ne de diğer semptomları daha sık göstermeyen (birleşik) tip takip eder.

        • 8

          Resmi teşhis araçları çocuklarda hiperaktif belirtilere dayanmaktadır, bu yüzden birçoğumuz hayatımızın erken dönemlerinde gözden kaçırmışızdır.

          Bu küçük bir sorun değil; yazarların makalelerinde açıkladığı gibi, çocuklukta DEHB tedavisi görmemek, DEHB'nin yetişkinlikte de devam etme olasılığına katkıda bulunan çeşitli faktörlerden biridir.

        • 9

          Araştırmalar, mevcut tedavilerin, tüm semptomları hafifletme olasılığı düşük olsa da, DEHB'li kişiler için uzun vadeli sonuçları iyileştirdiğini göstermektedir.

        • 10

          Hiperaktivitem fiziksel bir şeyden ziyade içselleştirilmiş kaygı olarak kendini gösteriyor. Dahası, dikkatsiz DEHB'ye sahip olmak, genellikle dikkat edemediğiniz anlamına gelmez. Tam tersine, yazabilmenizin ve okulda başarılı olmanızın nedeni, ilginizi çeken şeylere aşırı odaklanma yeteneği, zamanın var olduğunu ve hala yemek yeme ihtiyacı duyan bir insan olduğunuzu unutacak kadar karmaşıktır.

        • 11

          Uzun vadeli etkinlik ve güvenlik verileri açısından hala eksik olan, kötü niyetli ilaçlar ve beyin farklılıklarımı gerçekten açıklayan terapi son derece yardımcı oluyor.

          Ayano ve ekibi, DEHB'nin yaygınlığının, benzer yaygın koşullarla karşılaştırıldığında aldığı sağlık kaynaklarıyla eşleşmediğine dikkat çekiyor . Ancak incelemelerinde kullandıkları tüm makalelerin yöntemleri konusunda net olmaması nedeniyle vardıkları sonuçların hala sadece bir tahmin olduğu konusunda uyarıyorlar.

        • 12

          Ancak, onların çalışmalarının daha büyük bir anlayışa katkıda bulunacağını ve böylece daha fazla kişinin ihtiyacımız olan yardımı daha erken alabileceğini umuyoruz.

        • 13

          aynı zamanda bu durumun yetişkinlikte daha fazla farkındalığa, tanıya ve yönetimine olan acil ihtiyacı da gösterdi" diye bitiriyor.

          Araştırma Psikiyatri Araştırması'nda yayınlandı.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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