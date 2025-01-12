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        Deha'ya müjdeli haber

        Deha Bilimlier, kendisini ve sevenlerini endişelendiren hastalığıyla ilgili iyi haber aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:58
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        Deha Bilimlier’in böbreklerinde 3 cm. boyunda bir kist olduğu ortaya çıkmıştı. Ameliyat olan şarkıcının operasyonu başarılı geçti.

        Deha Bilimlier, tümörün iyi huylu olduğunu açıkladı; “Sonunda taburcu oldum. Çok şükür bunu atlattık. Hocamız iyi iş çıkardı. Sahalara dönüyoruz. Kontrollerinizi yaptırın. Erken teşhis, hayat kurtarır.”

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