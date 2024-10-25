Deha'nın yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı!

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Deha’nın 6'ncı bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım izleyicilerle buluştu.

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Tanıtımda Devran yaptığı hatayı telafi edeceğini ailesine açıklarken İskender de Devran’ın kendisine tezgah kuracağını anlıyor. Devran’ı arabada İmre ile gören Esme’nin ne tepki vereceği merakla beklenirken Yaman’ın çıkardığı yangının nelere sebep olacağı yeni bölüme olan heyecanı arttırıyor.

Deha 6. Bölüm 2. Tanıtım;

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!