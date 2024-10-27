'Deha'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir tanıtım daha

'Deha'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın bu akşam yayınlanacak 6. bölümüne saatler kala yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

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Tanıtımda Devran, İmre’nin kendisine zaafından faydalanarak oyun oynamaya çalıştığını anlarken kendisinin İskender gibi olmadığını söylüyor. Devran’ın sözlerinin İmre’yi etkilediği dikkatlerden kaçmazken ikilinin arasında bu akşamki bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

REKLAM Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor. ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!