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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 27'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Deha'nın 27'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 27'nci bölümünden heyecan dolu 2'nci tanıtımı izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:45
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        Bir tanıtım daha yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 27'nci bölümünden heyecan dolu 2'nci tanıtımı izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 27. Bölüm 2. Tanıtım:

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #deha

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