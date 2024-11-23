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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 10'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın 10'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 10'uncu bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:30
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        "Bu herif seni de kullanıp atacak"
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        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen 10'uncu bölümünden 2'nci tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İskender, Ferman'ı yanına çekmeyi başarırken Devran ailesinden bir kişiyi daha kaybetmemek için harekete geçiyor.

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        İskender'in Boran'a yaptıklarının aynısını Ferman’a da yapması Devran’ın dikkatini çekerken abisine "Seni de kullanıp atacak" uyarısı tanıtıma damgasını vuruyor.

        Karga, Devran'a verdiği sözü tutarak kardeşinin öldüğü yeri söylerken; "Devran gerçek katili bulabilecek mi?" sorusu yeni bölüme olan heyecanı arttırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

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        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 10. Bölüm 2. Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv

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