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        Haberler Televizyon 'Deha'dan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Deha'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi 'Deha'nın yeni tanıtımı yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 17:39 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:41
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        'Deha'dan yeni tanıtım
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 10'uncu bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’ın ona karşı olan tüm duygularının bir oyun olduğunun farkına varıyor. İmre’nin Devran yüzünden gözyaşı döküp intikam almak istemesi yeni bölüme olan heyecanı yükseltiyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
        #show tv

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