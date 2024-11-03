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        Haberler Bilgi Magazin Deha canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha 7. bölümü canlı, anlık, tek parça seyret

        Deha'da bu akşam neler olacak? Deha 7. bölümde yaşanacak gelişmeler

        Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Deha'nın 7. bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Üçüncü fragmanın yayınladığı yeni bölümde; Devran, Esme'nin gönlünü almaya çalışırken onları uzaktan izleyen İmre, kıskanılmasına sebep olduğu için özür diliyor. Esme ve Devran'ın tatlı sert atışmaları yüzleri güldürürken, İmre'nin araya girmesi gerilimi artırıyor. Üçlü arasında neler yaşanacağı yeni bölüme dair merakı yükseltiyor. İşte, Deha 7. bölümü izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:56
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        • 1

          Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha, 7. bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alacak. Bu akşam dizide, İskender, Devran’a ortaklığı bitireceğini söylerken yeni ortağının Ferman olabileceği şüphesi dikkatleri çekiyor. Esme, Devran’ı İmre’den kıskanırken Gülce, çalıştığı yerde Aysel’i görünce büyük bir şok yaşıyor. Cesur’un Devran’a Boran’ın katilini sen kardeşin için istiyorsun bense kendim için dediği anlar iki kardeş arasında yeni bölümde neler yaşanacağına dair heyecanı yükseltiyor. İşte, Deha 7. bölümü izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın linki...

        • 2

          DEHA 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Kardeşinin katiliyle yüz yüze gelmiş olan Devran, Cesur’un düşündüğünden daha fazla işin içinde olduğunu fark eder ve onunla yüzleşir ama katile hala uzaktır.

        • 3

          Karga’nın Hakim’in batık şirketine yatırım yaptığını öğrenen İskender, bundan sonra Karga’nın onunla çalışmayacağından tedirgin olup bunun için Devran’ı suçlar. Kendine yeni bir ortak bulmanın zamanı gelmiştir ama bunu yaparken Devran’ın ailesinin de zaaflarına oynamaya karar verir.

        • 4

          DEHA'DA BU AKŞAM

          Devran, Cesur’un peşinden hedefine yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan’ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalışır ama İskender bu ikilemleri beslemeye başlamıştır bile. Devran, Cesur’un bir anlık açığından faydalanarak bu defa dönüşü olmayan bir yola girer.

        • 5

          DEHA CANLI İZLE

          Deha dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show Tv'de yayınlanacak. Diziyi kanalın canlı yayınından izleyebilirsiniz.

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