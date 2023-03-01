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Deha Bilimlier'in baba acısı

Deha Bilimlier, babası Şevket Bilimlier'in yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Giriş: 01.03.2023 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Deha Bilimlier'in baba acısı - Magazin haberleri
Baba acısı
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Deha Bilimlier’in babası Şevket Bilimlier'den acı haber geldi. Şevket Bilimlier, hayata veda etti. Acı haberi ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilimlier, "Canım babam Şevket Bilimlier’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerini kullandı.

DEFNEDİLDİ

Şevket Bilimlier’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip İzmir, Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilimlier'in taziye ve duasının da dün Karşıyaka'da gerçekleştiği öğrenildi.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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