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Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier'in arasındaki buzlar eridi!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'yla 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier ile arasındaki buzları eritti. Eşini doğum günü için Dubai tatiline çıkaran ünlü şarkıcı, o anları takipçileriyle paylaştı

02.03.2022 - 13:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı ileri sürülmüş ve çiftin, çıkan haberler sonrası evlerini ayırdığı konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşananların ardından eşiyle yeniden bir araya geldi. 

  • Aslı Bilimlier'i doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, konakladıkları otelin odasını balonlarla süsledi.

  • O anları sosyal medya hesabından yayınlayan 39 yaşındaki şarkıcı, duygusal bir yazı da kaleme aldı.

  • "İYİ Kİ BENİMSİN"

    Bilimlier, gönderisinde eşine, "Benim; asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine hep beraber..." sözleriyle seslendi. 

  • NE OLMUŞTU?

    İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etmiş ve ikili, birlikte şarkı söylemişti.

    Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier’in eşi Aslı Bilimlier’in evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

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