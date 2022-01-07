"AİLE İŞİNE BEN KARIŞMAM"

"Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?" sorusuna yanıt veren Demet Akalın, "O onların kendi bileceği bir iş. Aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sırada röportaja dahil olan Okan Kurt ise, "Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten." diyerek, konuyu kapatmıştı.