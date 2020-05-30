Deha Bilimlier: Güzel bir şarkı oldu - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 'Dalga Dalga' isimli yeni single'ı ile gündeme gelen Bilimlier, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 70 gün sonra dışarıya çıkmanın sevincini yaşadığını dile getiren Deha Bilimlier, yeni şarkısının herkes tarafından güzel yorumlar aldığını dile getirdi.

Bilimlier, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Güzel bir şarkı oldu. Herkes karantinadayken biraz da gülsünler istedim ve moral veren bir şarkı. 'İkinci dalga gelecek' diyorlar, umarım gelmez. Gelirse de böyle güzel gelir, hiçbir şey olmaz. İnşallah güzel günler gelir.