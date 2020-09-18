Sanatçı Deha Bilimler geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde yakın dostları ile bir araya geldi. Arkadaş grubu ile birlikte yemek yiyen Bilimler, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sanatçı, "Yeni iki şarkı hazırladım. Bugün de parçaların klip çekimini ve tarihini netleştirmek için bir araya gelip toplantı yaptık. Önümüzdeki ay biri Sinan Akçıl olmak üzere iki single parçacısını piyasaya çıkartmış olacağım" dedi.