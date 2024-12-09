DEHA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Boran’ın öldürüldüğü eve ulaşan Devran orada onu bekleyen biriyle karşılaştı ve bir kumpasa kurban giderek gözaltına alındı. Oraya hazırlıklı giden Devran ise mekana kamera yerleştirmesiyle tutuklanmaktan kurtuldu. Bütün bu olanlara rağmen pes etmeyen Devran, bu durumu gerçek katili bulabilmesini sağlayacak biçimde hemen lehine çevirdi ve polise tüm gerçekleri anlattı.