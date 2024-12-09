Deha'da dün akşam neler oldu? Deha 12. bölüm izle
Deha, dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Haberimizde dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeleri ve bölümü izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Deha 12. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
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Deha, dün akşam 12. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. Peki, Deha son bölümde neler oldu? İşte, bölümde yaşanan gelişmeler ve Deha 12. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD izleyebileceğiniz link...
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DEHA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deha'nın 12. Bölümünde; Devran, İskender’i alevler içinde bıraktığında aslında önceden kurduğu planı işletmeye başlamıştır bile.
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İskender o yangından canını kurtarsa da bu defa kendini Karga’dan kurtarması gerekir.
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DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ
Tam da kendinden beklendiği gibi bir çözümle kaçış planı yaparken bu defa beklemediği kapılar yüzüne kapanır. Cesur ailesiyle ilgili gerçeklerden kaçamayacak noktaya gelir.
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Bu durum Devran’ın İskender’e dolaylı olarak bir ders vermesini sağlar ve İskender bu defa da Cesur tarafından sınanır.
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DEHA 12. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLE
Dün akşam 20.00'de ekrana gelen Deha 12. bölüm siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten Deha son bölümü tek parça izleyebilirsiniz.
DEHA 12. BÖLÜMÜ TEK PARÇA VE KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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DEHA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin yeni bölümünde Boran’ın öldürüldüğü eve ulaşan Devran orada onu bekleyen biriyle karşılaştı ve bir kumpasa kurban giderek gözaltına alındı. Oraya hazırlıklı giden Devran ise mekana kamera yerleştirmesiyle tutuklanmaktan kurtuldu. Bütün bu olanlara rağmen pes etmeyen Devran, bu durumu gerçek katili bulabilmesini sağlayacak biçimde hemen lehine çevirdi ve polise tüm gerçekleri anlattı.