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        Haberler Gündem 3. Sayfa Değnekçinin üzerinden silah çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da değnekçinin üzerinden silah çıktı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sivil trafik ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde yoldaki dubalara el konuldu. Değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:24
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        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sivil trafik ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden birinin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçilirdi.

        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri ile zabıta ekipleri tarafından 24 Şubat'ta Beyoğlu'nun Karaköy semtindeki Necatibey Caddesi'nde korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan variller ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

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        Denetimde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Yusuf Ö. (30), Serkan A. (42) ve Yunus A. (24) gözaltına alındı. Yunus A.'nın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ifadelerinin alınması sonrasında "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı.

        Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan Yunus A.'ya "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ayrıca işlem yapıldı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.

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