Değnekçi sivil ekipten para isteyince yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret isteyen şahıs, sivil polise yakalandı. Değnekçilik yapan şahsın yakayı ele verdiği o anlar kameraya yansıdı.

Rumeli Caddesi üzerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden sivil trafik ekibinin aracını park ettiği noktada M.K. isimli şahıs park ücreti talebinde bulundu.

Suç üstü yakalanan M.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsa, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek'ten adli işlem yapıldı.