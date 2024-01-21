Değişim felaketi: Yeni saç modelleri yüzünden evinden çıkmak istemeyen kişilerin son halleri

İnsanlar genellikle sıkıldıklarında farklılık isterler ve kendi görünüşlerinde ya da hayat tarzlarında değişikliğe giderler. Bu değişimlerin en kolayı saçtır ve bazen ani kararlar sonucunda yaşandığından beklenmedik kötü sonuçlar doğurabilir. İşte, saç değişimi yapmasına rağmen hüsranla karşılaşan bazı kişilerin yorumları...