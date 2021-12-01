Değişiklik kararını doktor verecek!

UEFA, futbol maçları için beyin sarsıntısı tüzüğünü yayınladı. Halkı bilinçlendirmeyi de amaçlayan kampanya ile takım doktorlarına yeni bir hak tanındı.

Bir futbolcuda beyin sarsıntısı şüphesi olması durumunda hakem oyunu durdurup doktorun duruma müdahale etmesini sağlayacak.

Bu değerlendirme 3 dakikayı geçmeyecek. 3 dakika boyunca tanı konamazsa ya da beyin sarsıntısı şüphesi oluşursa futbolcunun maça devam etmesine izin verilmeyecek.

Takım doktoru, beyin sarsıntısı ihtimalinin kesin olarak olmadığını onaylarsa futbolcu oyuna devam edebilecek.

Oyuncunun sahada kalıp kalmayacağıyla ilgili karar sadece doktora ait. Teknik direktör, hakem ya da oyuncular karara müdahale edemeyecek.