Hülya Avşar, müziğini çok beğendiği genç şarkıcı Kerem Yeğinboy'un 'Yalanlar İçinde' adlı şarkısının klibinde kamera karşısına geçti. Avşar, klipte değişik ruh halleri içindeki bir kadını canlandırdı.

Kerem Yeğinboy'un Avrupa Müzik etiketiyle hazırlanan tekli çalışmasının klibini Kemal Başbuğ yönetti.