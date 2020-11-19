'Değerli Öğretmenim' 52 kente ulaştı

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Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim projesi, 19 Kasım’da öğretmen ve idarecilere “Yeni Dünyada Yeni Eğitim Yaklaşımları” eğitiminin verildiği Kahramanmaraş ile 52'inci iline ulaştı.

Tamamlayıcı eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen, idareci ve öğrencilerle buluşulan projenin, COVID-19 pandemisi nedeniyle online platformlarda sürdürüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim araçları;Zoom, Adobe Connect ve Teamlink uygulamaları üzerinden devam ediyor.

İçeriğine “Erasmus+ Ka1-Ka2 Proje Yazma, Peer To Peer (P2p) Bire Bir, Eğitimde Mandela Etkisi, NLP (Neuro-Linguistic Programming) Teknikleri, Zihin Haritalama (Mind Mapping),Sosyal Ben - Sosyal Biz, Resilience Esneklik Ve Direnç” isimli yeni eğitimlerin eklendiği proje, eğitim sistemine araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı, özgüven sahibi, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğretmenlerin ve eğitim alanındaki yöneticilerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılmasına, bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikleri ile toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor.

Verilen bilgiye göre, Değerli Öğretmenim projesi ile 6 yılı aşkın sürede 52 ilde 130 binin üzerinde öğretmene ulaşıldı. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticilere, okul idare ekiplerine ve lise öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenlendi. Proje ile ayrıca bugüne kadar 3 binin üzerinde proje başvurusu alındı. Toplumun sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler getirmeyi teşvik etmek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik Proje Yarışmaları’nın düzenlendiği projede bugüne kadar gerçekleştirilen 9 yarışma ile 240’tan fazla ödül verildi.