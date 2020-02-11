Değerli Konut Vergisi yumuşatıldı. Yaklaşık 220 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme ile değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar için binde 3 ile binde 10 arasında vergi alınması öngörülüyordu. Gelen tepkiler üzerine önce 1 ay ertelenen Değerli Konut Vergisi şimdi önemli oranda düşürüldü. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden İmar Kanunu ile ilgili kanun teklifine ilişkin verilen önergelerle gerçekleştirildi. Yasaya eklenen madde ile Emlak Vergisi Kanunun değerli konut vergisini düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

TAPU KADASTRO DEVRE DIŞI

Yeni düzenlemeye göre tek evi olanlar hiç bir vergi ödemeyecek. Birden fazla değerli konutu olanların en düşük değerli taşınmazı vergiden muaf olacak. İkinci evden başlayarak kalan evler için 5 milyon liraya kadar yine hiç vergi olmayacak. Değeri 5 ile 7.5 milyon lira arasında değere sahip ev için binde 3 vergi ödenecek. 10 milyon liraya kadar olan evlerin 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 TL (binde 1) aşan kısmı için binde 6 vergi verilecek. 10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon liralık kısım için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 olarak alınacak. Konutların değerini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü devre dışı kaldı. Değerli Konut Vergisi vergi değeri üzerinden alınacak.

MÜKELLEFİYET 2021'E UZATILDI

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.