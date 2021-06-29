Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının ons'unda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının ise sözle yönlendirmelerin devamı açısından önemli olacağını ifade etti.