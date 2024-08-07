Defne Samyeli yılları karşılaştırdı
Yaz sezonu açıldığından beri bitmek bilmeden fotoğraf yayımlayan Defne Samyeli, önceki yıllardaki plaj karelerini de paylaşarak takipçilerine Z raporu sundu
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1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkartan fiziğini gözler önüne sermeye devam ediyor.
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Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartan Defne Samyeli, her yıl olduğu gibi bu sezonda da yaptığı tatillerine ait kareleri yayımlamayı sürdürüyor.
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2021...
Yeni bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, bu kez daha önceki yıllara ait tatil kareleriyle takipçilerine Z raporu sundu.
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2022...
Yayımladığı farklı yıllara ait fotoğraflarda Defne Samyeli'nin adeta yıllara meydan okuduğu dikkatlerden kaçmadı.
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2023...
İki çocuk annesi 52 yaşındaki Samyeli'nin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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2024...
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