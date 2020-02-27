"BİLMİYORMUŞUM, GÖREMEMİŞİM"

Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum.