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        Haberler Magazin Defne Samyeli sezonu kapatmadı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli sezonu kapatmadı

        Defne Samyeli, tatil sezonunu kapatmadı. Samyeli, Bodrum tatiline devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:45
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          1 Temmuz'da 51 yaşına basan Defne Samyeli, tatilini sürdürüyor. Bodrum'da bulunan Samyeli, bikinili pozunu paylaştı.

        • 2

          Defne Samyeli'nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarılmıştı.

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          "ŞAŞKINIM"

          Defne Samyeli konuyla ilgili, "Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu'dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk" dedi.

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          "KENDİME BAKMAYI ÇOK SEVİYORUM"

          Öte yandan Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.

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