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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu pozlarıyla büyüledi! "Anasına bak kızını al"

Üç yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı gönderiler ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim Defne Samyeli'nin kızı Talu'nun paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Giriş: 06.04.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile bir ilişki içerisindeydi. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini bitirme kararı aldı.

  • "BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"

    Deren Talu, hakkında darp edildiği yönünde çıkan iddialara: "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" dedi. 

  • Deren Talu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.

  • Güzel isim son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Talu'nun son pozu 7 binin üzerinde beğeni aldı.

  • İşte Deren Talu'nun son pozu...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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