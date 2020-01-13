Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi.

Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.