Samyeli, "Bu geri bildirimin dili genelde biraz hoyrat ve incitici. İstediğim iletişimi kurup, nasıl yorumlandığına çok bakmamaya çalışıyorum. Sosyal medya odaklı yaşam, bir illüzyona sürükleyebiliyor insanı. Derinlikli bir yer değil zaten doğası gereği, fotoğraf dediğin ne kadar içeriyi anlatabilir?” ifadelerinii kullandı.



