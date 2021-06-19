"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM"

Defne Samyeli, muhabirlerin, "Hayatınızda bir var mı?" sorusuna, "Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var, kızlarım var... Şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" yanıtını verdikten sonra kalbini aşka kapatmadığını belirtti.

Samyeli, konuyla ilgili, "Gönül ferman dinlemiyor. Onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım" ifadelerini kullandı.