Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, önceki gün Etiler'deki bir restoranda görüntülendi. Samyeli, mekanda arkadaşlarıyla buluşarak, yemek yedi. Çıkışta bir hayli keyifli olduğu görülen Defne Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
"BEN ÇOK İŞTAHLIYIM"
Fit haliyle genç kızlara taş çıkartan Defne Samyeli, yemek yemeyi çok sevdiğini ifade etti. 1 Temmuz'da 49 yaşına basacak olan Samyeli, "Ben çok iştahlıyım. Yemek yemek için ülkemin bazı şehirlerine atlar, günübirlik giderim. Yemek benim için çok önemli" şeklinde konuştu.
"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM"
Defne Samyeli, muhabirlerin, "Hayatınızda bir var mı?" sorusuna, "Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var, kızlarım var... Şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var" yanıtını verdikten sonra kalbini aşka kapatmadığını belirtti.
Samyeli, konuyla ilgili, "Gönül ferman dinlemiyor. Onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım" ifadelerini kullandı.
TATİL FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Miami'ye gitmişti. Türkiye'ye dönen Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açmıştı. Sıcak havanın tadını çıkaran ve o anları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun tatil fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.
İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarına ise, "Denizde..." notunu düşmüştü.
GÜZELLİK SIRRI
Defne Samyeli, haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor. Kısacası dövüşüyor. Yediğine ve içtiğine de dikkat etmeyi ihmal etmeyen tescilli güzel, haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor. Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.
Saçları için ise susam yağı ile bakım uyguluyor. Samyeli, "Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum" diyor.
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