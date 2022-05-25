Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, dün akşam Arnavutköy'deki bir mekanda arkadaşıyla buluştu. Çıkışta objektiflere yansıyan Samyeli, muhabirleri görünce koşar adımlarla otomobiline doğru ilerledi.

Direksiyon başına geçen 49 yaşındaki Defne Samyeli, "Her şey yolunda." dedikten sonra oradan uzaklaştı.