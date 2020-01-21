"Arkadaşlarınız evleniyor. Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Evlilik güzel bir müessese. Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı: Ben çok küçük yaşta evlendim, boyumdan büyük çocuklarım var. Ne kadar güzel, bir daha hayatımda evlilik olabilir, neden olmasın? Her türlü açığım bu konuya.