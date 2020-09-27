Samyeli geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Yaş diye bir şey yok ki. Ben bu olabiliyorsam, herkes olabilir. Ben buysam, giyindiğimle yaptığımla, ben bu olmaya devam edeceğim. Benim için devam edeceğim. Ayşe'yi Fatma'yı Mehmet Bey'i mutlu etmek için devam edemem" demişti.