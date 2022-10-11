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Defne Samyeli: Çok önemli bir görüşmem var - Magazin haberleri

Defne Samyeli: Çok önemli bir görüşmem var

Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" filminde rol almaya hazırlanan Defne Samyeli, gazetecilere, "Çok önemli bir görüşmem var. Daha sonra konuşuruz" dedi

11.10.2022 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Samyeli, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

  • "ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞMEM VAR"

    "Telefondayım arkadaşlar" diyen Defne Samyeli, "Çok önemli bir görüşmem var. Daha sonra konuşuruz" açıklamasını yaptı. Samyeli, ardından hızlı oradan ayrıldı.

  • "KENDİMİ CANLANDIRACAĞIM"

    Samyeli, daha önce, "Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filminde kendimi canlandıracağım için çok mutluyum" demişti.

  • "SIRRIM GENETİK"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katılan Defne Samyeli, gençlik sırrını açıklamıştı. Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü isim, "Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi" diye sözlerini sürdürmüştü.

  • "BİR DAHA EVLENMEM"

    1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Defne Samyeli, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır" yanıtını vermişti.

    Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade etmişti.

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