Defne Akçakayalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ile Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne’yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu ailesi, evlerine döndükten sonra uyudu.
Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören annesiyle babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İstanbul’a getirildi.
Defne Akçakayalıoğlu'nun cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı.
ARKADAŞI FENALAŞTI
Cenazeye; Akçakayalıoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.
Defne Akçakayalıoğlu’nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.
Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedildi.