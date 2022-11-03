Define avında dinamit faciası: 1 ölü

Konya'da, 3 kişinin define aradığı mağarada dinamit patlaması sonucu 1 kişi öldü

İddiaya göre, R.K. (49), E.Ü. (46) ve İ.U. (36), İncepınar Mahallesi Mernek Yaylası'ndaki mağarada define ararken dinamit patladı. Patlamada, R.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.