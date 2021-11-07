DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında meydana geldi. K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.