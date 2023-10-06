Defileye iç çamaşırı ile katıldı! Duygu Özaslan'ın kombinine binlerce yorum geldi!

Bir süredir dünyanın trendleri arasında yer alan davetlere külot ya da pantolonsuz katılma akımına Türkiye'den ilk katılanlardan biri fenomen Duygu Özaslan oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla binlerce beğeni ve yorumun sahibi oldu.