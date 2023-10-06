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        Haberler Magazin Defileye iç çamaşırı ile katıldı! Duygu Özaslan'ın kombinine binlerce yorum geldi!

        Defileye iç çamaşırı ile katıldı! Duygu Özaslan'ın kombinine binlerce yorum geldi!

        Sosyal medyanın en fenomen isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine katıldı. Kombin olarak markanın iç çamaşırının üzerine kalın bir hırka tercih eden ünlü isme binlerce yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:01
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        • 1

          25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Defileye katılan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan oldu. Ünlü fenomen tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

        • 2

          Sosyal medyanın en çok tanınan isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, Paris'te düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine katıldı. Özaslan, kombin olarak külotlu çorabının üzerine markanın iç çamaşırını giyerek katıldı.

        • 3

          Bir süredir dünyanın trendleri arasında yer alan davetlere külot ya da pantolonsuz katılma akımına Türkiye'den ilk katılanlardan biri fenomen Duygu Özaslan oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarıyla binlerce beğeni ve yorumun sahibi oldu.

        • 4

          Duygu Özaslan'ın son gönderilerine sevenleri: "Adriana Lima'dan daha iyisin", "Türkiye'nin en modern fenomeni", "Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor", "Adriana Lima sönük kalmış" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Duygu Özaslan'ın kombini...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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