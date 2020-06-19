Hindistan’da Nature M.S. olarak bilinen bir kişi 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi. Ödüllü arıcı olan babası Sajayakumar sayesinde arılarla tanıştığını belirten Nature M.S., 7 yaşından bu yana arkadaşlarını etkilemek için arıların kafasında ve kollarında gezinmelerine izin verdiğini ifade etti.
DHA'nın haberine göre henüz çocukken bir kraliçe arıyı avucunun içine alan Nature, diğer arıların kraliçeyi korumak için koluna konmaya başladıklarını, daha sonra ise tüm kolunu kapladıklarını söyledi.
Nature, “Bir sonraki gün kraliçe arıyı başıma koydum. Kısa bir süre içerisinde arılar tüm kafamı kapladı” dedi.
‘ONLAR BENİM EN YAKIN ARKADAŞIM’
Arıların kendisini bir tehdit olarak görmediğini ifade eden Nature, onların en yakın arkadaşları olduğunu ekledi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.
Arılar tarafından defalarca sokulduğunu da belirten Nature, bunun arıların değil kendi suçu olduğunu söyledi.
‘BABAMIN ÖĞÜTLERİNİ DİKKATE ALDIM’
Babasının arılar hakkında kendisine öğüt verdiğini ifade eden Nature, “Babam her zaman arılara sakin ve arkadaşça davranmamı öğütledi. Korktuğum zaman derin nefes almamı ve korkuya teslim olmamamı söyledi. Arılarla aramda özel bir bağ oluştur” diye konuştu.
Öte yandan, arılara olan tutkusu onu akademik alanda da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Nature, şu anda Bangalore kentinde bir üniversitede arıcılık üzerine yüksek lisans yapıyor.
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